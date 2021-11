Definido como será a dose de reforço contra a Covid-19 para todos que já se imunizaram em Anápolis

A Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) anunciou nesta terça-feira (16) o início da nova etapa de vacinação em Anápolis, que estará disponibilizando as doses de reforço para a população que já se imunizou com primeira e segunda dose contra a Covid-19.

No primeiro instante, somente pessoas que receberam AstraZeneca, Pfizer e Coronavac é que poderão receber a terceira aplicação.

A segunda dose da vacina Janssen dependerá do envio de novas remessas.

Ao todo, serão 29 locais de vacinação, onde haverá a distribuição de senha nos turnos, a partir de quarta-feira (17).

Nos distritos de Interlândia, Souzânia, Joanápolis e Goialândia, no povoado de Branápolis e no bairro São Vicente, as unidades de saúde regionais entrarão em contato com os moradores informando sobre as datas.

Podem se vacinar também os estudantes com idades entre 12 a 17 anos e adolescentes com comorbidades nesta faixa etária, pessoas com idade igual ou acima de 18 anos e gestantes e puérperas.

Confira abaixo a lista com os locais de vacinação por imunizantes e grupos:

Pfizer

Grupos: Adolescentes de 12 a 17 anos (com ou sem comorbidades), gestantes, puérperas, segunda dose e reforço

08h às 21h

Anexo Itamaraty

Bandeiras

Filostro Machado

Bairro de Lourdes

08h às 16h

Arco-Íris

Arco Verde

São José

São Carlos

Parque dos Pirineus

Leblon

UniEVANGÉLICA

CoronaVac

Grupos: Pessoas com idade igual ou superior a 18 anos e segunda dose

08h às 21h

Vila Norte

Vila União

08h às 16h

Adriana Parque

Alexandrina

Santa Izabel

Calixtolândia

Jardim Guanabara

Santa Maria de Nazareth

Leblon

Munir Calixto

Jardim Suíço

Vila Formosa

Vila Fabril

Vila Esperança

Vivian Parque

AstraZeneca

Grupos: Segunda dose

08h às 21h

Recanto do Sol

8h às 16h

João Luiz de Oliveira

JK