“MacGyver” é preso em Goiás após ações criminosas que deram quase R$ 1 milhão de prejuízo para comerciantes

A Polícia Civil de Uruaçu prendeu um homem apelidado como “Macgyver”, que causou grande prejuízo no comércio do município e de cidades na região.

A prisão preventiva do acusado foi realizada no último domingo (14), mas a operação só foi repercutida nesta terça-feira (16) pela corporação.

Ele é investigado como autor de diversos furtos com arrombamento, praticados em supermercados de diferentes municípios do norte goiano. O que chama atenção, é o fato do criminoso utilizar uma técnica sofisticada para cometer os delitos.

Os vídeos de segurança mostram que o homem invadia os locais pelo teto, usando cordas. Além disso, ele estava sempre vestido com luvas, máscara e chapéu do tipo pesqueiro, para dificultar a identificação.

Devido ao modo de operação do criminoso, ele recebeu a alcunha de “Macgyver”, em alusão a uma série americana de ação-aventura dos 1980, onde o protagonista era especialista em escaladas, com técnica apurada de invasão a estabelecimentos.

Nas imagens, é possível ver o investigado caminhando tranquilamente pelos comércios, enquanto subtrai o dinheiro dos caixas e produtos das prateleiras dos mercados.

A polícia calcula que o prejuízo gira em torno de R$ 900 mil em dinheiro e em mercadorias subtraídos, além de danos provocados durante as atividades criminosas.

Também foi cumprido um mandato de busca e apreensão, sendo encontradas cordas usadas por ele para invadir os supermercados e cometer os furtos.

Veja imagens da ação do criminoso a seguir: