Surda e muda, mulher fica ferida em Anápolis após irmão chegar em casa com arma e transtornado

Uma confusão entre família, registrada na segunda-feira (16), no feriado de Proclamação da República, terminou com um jovem, de 23 anos, preso no Recanto do Sol, bairro da região Nordeste de Anápolis.

Tudo aconteceu quando o rapaz teria chegado em casa sob efeito de entorpecentes, armado com uma arma branca e muito transtornado.

A irmã dele, de 30 anos, que é surda e muda, ainda tentou apaziguar a situação para que o caçula conseguisse se acalmar e não machucar ninguém, nem a si mesmo.

No entanto, tanto ela quanto o namorado teriam acabado sendo vítimas de agressões e ameaças de morte. A moça até sofreu pequena lesão por causa da arma que o irmão carregava.

No local, o companheiro da mulher traduziu para os policiais todo o relato em Libras da familiar do suspeito.

Ele foi encaminhado à Central de Flagrantes e está à disposição da Justiça para responder por lesão corporal e ameaça.