Cuidadora de pacientes terminais conta o que eles dizem na hora de morrer

Uma enfermeira decidiu criar uma conta no Tik Tok há pouco mais de seis meses para compartilhar as vivências trabalhando por cinco anos em um hospital, onde oferece cuidados às pessoas em estados terminais.

Com mais de 450 mil seguidores, de acordo com Julie McFadden, o intuito do perfil é explicar como é viver ao lado da morte.

Em um dos vídeos mais visualizados da profissional, ela comenta sobre a tradicional e indispensável fala no momento da partida: eu te amo.

Segundo a enfermeira, é bastante comum que os pacientes solicitem ligações, até mesmo para entes que já faleceram anteriormente.

Em suma, Julie explica que a missão dos conteúdos é ‘educar sobre a morte e os processos que ocorrem’.

Nas cenas postadas, ela comenta ainda sobre as mudanças que acontecem no corpo momentos antes do óbito, como a respiração, cor da pele, secreções e febre.

“Eles são normais e não são dolorosos nem incômodos. Nossos corpos se cuidam no final da vida; quanto menos intervirmos, melhor”, pontua.