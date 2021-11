Festival com artistas do MPB e samba já tem programação para o final de semana em Goiânia

A organização do Festival Goiânia Canto de Ouro divulgou as próximas atrações para o final de semana. Até domingo (21), o evento receberá mais de dez artistas no palco Cine Ouro, localizado no Centro da capital.

As apresentações terão início sempre às 20h. Toda a programação do festival presta homenagem especial aos cantores/artistas vítimas da Covid-19.

O Goiânia Canto de Ouro chegou à 10ª edição, trazendo artistas da Música Popular Brasileira (MPB) e da música contemporânea da capital. O espetáculo será realizado até o dia 28 de novembro.

Na semana passada, nomes como Celso Galvão, Luciana Climaco e Grace Venturini embalaram o público goiano no festival.

Para esta quinta-feira (18), estão confirmadas apresentações de Mariana Letieri, Juraildes Da Cruz e Chico Aafa. Já na sexta-feira (19), Grace Carvalho, Débora de Sá e Lua serão os nomes a subirem no palco.

Abrindo o final de semana, Artu Artu, Elan Rúbio e Jhames vão tocar no Festival no sábado (20). Por fim, o domingo (21) contará com shows de Cattê, Fernanda Guedes e Tonzera.

Todas as apresentações são gratuitas, com entrada limitada a 155 pessoas por ordem de chegada, ou retirada de ingresso antecipado na bilheteria do local. Interessados também podem obter o bilhete online, acessando este link.

Veja a programação do Festival Goiânia Canto de Ouro:

18/11 – Juraildes Da Cruz e Chico Aafa

Abertura: Mariana Letieri

19/11 – Débora Di Sá e Grace Carvalho

Abertura: Lua

20/11 – Artu Artu e Elan Rúbio

Abertura: Jhames

21/11 – Fernanda Guedes e Tonzera

Abertura: Cattê

24/11 – Nina, Kleuber, Bebel e Eduardo Genuíno

Luiz Porto e Henrique E Rangel (Edição Extra)

25/11 – Chico Junior e Fabricio, Damião e Elizabeth, Nadja e Nayara

Abertura: Isabella Arantes

26/11 – Gustavo Veiga e Pádua

Abertura: Douglas Sá

27/11 – Fernando Perillo e Valter Mustafé – Enviado

Abertura: Sllver

28/11 – Marcos Antônio e Cristiane Perné/ Sabah, Poliana e Bruna Garcia

Abertura: Melina