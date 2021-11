Após denúncias de vizinhos, corpo de idosa é encontrado em estado de decomposição em Anápolis

Uma denúncia feita à Delegacia Especializada no Atendimento ao Idoso (DEAI) de Anápolis acabou revelando um triste desfecho neste sábado (20).

Isso porque ao chegar no imóvel do bairro Residencial Ayrton Senna, os agentes da Polícia Civil já perceberam que algo estava muito errado, por conta do forte cheiro que emanava do local.

Após forçar entrada pelo portão, os policiais encontraram o corpo da idosa, de 71 anos, já em estado de decomposição.

As suspeitas iniciais apontam que o cadáver deve ter ficado por lá durante os últimos cinco dias, mesmo período que os vizinhos relataram ter parado de receber notícias dela.

O Instituto Médico Legal (IML) também compareceu ao local para realizar a remoção do corpo e auxiliar na condução dos exames.

Ao Portal 6, Manoel Vanderic, titular da DEAI, explicou que o caso será investigado mais a fundo.

Até porque a vítima tinha dois filhos na cidade e será necessário apurar possíveis reflexos criminais no que se refere ao abandono e maus-tratos.