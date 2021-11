Bispo que pregava reorientação sexual para gays causa escândalo ao se apaixonar por satanista

O espanhol Xavier Novell, de 52 anos, chocou a todos os seguidores e admiradores após abandonar o sacerdócio e o posto de bispo para se casar com uma escritora de histórias eróticas e satanistas.

O que mais impressionou é que, durante toda trajetória dentro da Igreja Católica, Novell apresentava posicionamentos radicais, realizava exorcismos e defendia terapia para ‘reorientação sexual’ aos gays.

Silvia Caballol, atual companheira do ex bispo, ficou conhecida pelas obras produzidas, retratando romances proibidos envolvendo padres e que chegaram até ao cinema, como “O Devorador de Pecados” (2003) e “O Crime do Padre Amaro” (2002).

Os antigos apoiadores e parceiros de batina de Xavier alegam que ele possa estar possuído pelo diabo e ainda compararam a trajetória do homem com a parábola ‘Filho Pródigo’ da Bíblia.

Um outro ponto que assustou os colegas é que o conservador havia sido um prodigío dentro da Igreja.

Ele havia se tornado o bispo mais jovem da Espanha, com apenas 41 anos, mas acabou abandonando tudo para se dedicar ao amor ‘proibido’.

Silvia, que é divorciada, e Xavier pretendem se casar apenas no civil brevemente.