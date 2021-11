Suspeitos pulam de carro em movimento em perseguição policial em Santos

Dois suspeitos de terem roubado um comércio em Santos, litoral de São Paulo, foram flagrados por câmeras de monitoramento saltando de um veículo em movimento na descida do Morro do Marapé. Eles foram perseguidos enquanto tentavam se esconder na mata, buscando refúgio em imóveis localizados na encosta. Um deles acabou apanhado e preso em flagrante.

O roubo ocorreu por volta do meio-dia, quando três suspeitos invadiram uma loja de eletrônicos no bairro da Vila Mathias, na Rua Joaquim Távora, e renderam os funcionários, que foram amarrados. Depois, furtaram um veículo preto que estava estacionado em frente à loja e fugiram do local, em posse de diversos equipamentos.

Segundo informações da PM, o entregador da loja estava chegando ao trabalho, notou a movimentação dos suspeitos e decidiu segui-los em sua moto. Assim que perceberam que estavam sendo perseguidos, os suspeitos começaram a atirar e o motoboy acabou desistindo.

Viaturas da Polícia Militar, que já haviam sido acionadas, montaram cercos em pontos estratégicos por onde os suspeitos poderiam passar. Um deles era a subida do Morro da Nova Cintra, por onde eles tentaram fugir. Porém, percebendo a movimentação policial, abandonaram o carro antes desse trecho e subiram a pé, entre as casas e a vegetação. Em um ponto do caminho, furtaram outro veículo, branco, para continuar a fuga.

Quando já haviam conseguido cruzar o morro, enquanto o carro que ocupavam descia pela Avenida Manoel de Carvalho, no Morro do Marapé, avistaram o cerco policial e saltaram do carro em movimento, correndo a pé na tentativa de buscar um local para se esconder. Após quase uma hora de buscas, um dos suspeitos acabou detido no porão de uma casa.

No vídeo, é possível ver o momento em que dois homens saltam do carro e fogem a pé. O veículo, desgovernado e com a porta do passageiro aberta, continua a descer o morro ladeando a calçada, atravessa a pista e acaba subindo na mureta do canal da Avenida Moura Ribeiro. Ninguém ficou ferido.

O caso foi registrado no 2º DP de Santos, no Jabaquara, e seguirá em investigação.

O vídeo obtido pela Polícia Civil foi gravado por uma câmera de monitoramento da prefeitura de Santos em operação no trecho. A busca pelas imagens contou com o apoio das equipes da PM e Guarda Civil Municipal (GCM), que atuam no CCO (Centro de Controle de Operações), que observa em tempo real as câmeras em funcionamento na cidade.

À reportagem, a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo) informou que o homem que acabou detido no Morro do Marapé tem 27 anos. O primeiro veículo roubado foi o de cor preta, um modelo Up. O segundo, visto no vídeo da fuga, é um Novo Fox, na cor branca, roubado de um jovem de 22 anos abordado pelos suspeitos enquanto ainda tentavam subir o Morro da Nova Cintra a pé.

Com o suspeito detido, os policiais encontraram um revólver calibre 32, além de celulares, fones de ouvido, cabos, capas de celular e outros objetos roubados da loja na Vila Mathias. O caso foi registrado como roubo pelo 2º DP da cidade.