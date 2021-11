Joe Exotic é transferido para prisão médica após diagnóstico de câncer agressivo

Joe Maldonado-Passage, 58, o Joe Exotic de “A Máfia dos Tigres” (Netflix), foi transferido para um centro médico federal para presidiários na Carolina do Norte, que oferece tratamento para câncer. No início de novembro, ele anunciou em suas redes sociais que está com um tipo agressivo de câncer de próstata.

Segundo a People, Joe Exotic foi transferido de avião particular ao Butner Federal Medical Center, entre a noite de terça (16) e manhã de quarta (17). Ele estava até em um centro médico para presidiários no Texas.

Joe está preso desde 2018 por maus tratos a animais e por encomendar o assassinato da ativista Carole Baskin.

“Ele é um dos clientes mais apaixonados e cheios de vida que já tive o prazer de representar”, escreveu o advogado John M. Phillips, em comunicado divulgado no sábado (20).

Phillips afirmou que conversou pela última vez com Joe em 1º de novembro. “O teste de PSA é um exame de sangue usado principalmente para rastrear o câncer de próstata. Estava alto meses atrás. Ele finalmente realizou biópsias, que revelaram duas áreas cancerosas. Ele está sendo submetido a novos exames.”

O diagnóstico de câncer de próstata foi revelado por Joe no Instagram. Na ocasião, ele escreveu: “Pessoal, é com uma cara triste que devo dizer que os médicos me chamaram hoje para dar a notícia de que minha biópsia de próstata voltou com um câncer agressivo, ainda estou esperando os resultados de outro exame também.”