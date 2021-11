Refúgio para momentos inesquecíveis, Joli Spa Urbano cria procedimentos estéticos livres de química e 100% veganos

Por um instante, imagine como é estar uma sala aromatizada, se deitar em uma manta que massageia as costas, tomar um chá quentinho, saborear deliciosos biscoitos e ainda ter o corpo relaxado e a pele renovada.

Esse é um verdadeiro refúgio para quem busca se desligar um pouco da correria do dia-a-dia. E a melhor parte é que pode ser encontrado no Joli Spa Urbano, no Centro de Anápolis.

E o espaço, que fornece uma série de tratamentos corporais e faciais, com atendimentos personalizados e inesquecíveis, também se destaca pelo cuidado em ofertar limpezas de pele com produtos exclusivamente veganos.

Todos os cosméticos, de cada um dos processos do procedimento, são 100% ecológicos, com ingredientes de origens vegetais e matérias primas certificadas com o selo Ecocert.

Também são livres de óleo mineral, parabenos e propilenoglicol. Ou seja, são saudáveis, seguros para todos os tipos de peles e não expõe animais a sofrimentos e experimentos.

Tudo isso contando com profissionais especializadas em estética facial, que utilizam também de aromaterapia, cromoterapia e musicoterapia para proporcionar um verdadeiro momento de descanso.

Em tempo

O Joli Spa trabalha com diversas terapias de Massagens, Day spa’s, Tratamentos faciais, Tratamentos Corporais e Depilação a Laser.

Recentemente, criou ainda o Clube Joli, em que os clientes podem ter acesso a até 04 terapias gratuitas por mês e valores diferenciados de até 33% off nas terapias oferecidas pelo Spa.

E para aqueles que desejam presentear com vouchers de presentes ou se auto presentear para desfrutar de bons momentos no Joli Spa Urbano, também é possível.

Pelo site do Spa dá para escolher tratamentos exclusivos e inesquecíveis de aniversário, formatura, noivos, mães, adolescentes, entre outros.

O Spa funciona de segunda à sexta-feira, das 08h30 às 18h30, e aos sábados, das 09h às 13h.

Para conhecer mais, basta acessar o site do Joli Spa Urbano ou o Instagram @jolispaurbano.