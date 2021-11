Filho morre na hora e mãe é levada para o HUGO após a moto em que eles estavam ser atingida por carro

Um adolescente, de 14 anos, morreu na hora e a mãe dele, de 29, foi levada para o Hospital de Urgências de Goiânia (HUGO), após a moto em que eles estavam ser atingida por um veículo. A Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito (DICT) informou nesta terça-feira (23) que acompanha o caso.

O acidente ocorreu no final da tarde de segunda (22) no Jardim Novo Mundo, bairro da região Leste da capital. Segundo a DICT, as vítimas trafegavam pela Rua 05 quando foram surpreendidas por um Chevrolet Onix que seguia pela Rua 08 – sinalizada com Pare.

“Ao chegar no cruzamento das vias o carro não parou e colidiu com a motocicleta das vítimas. Com o impacto a moto e as vítimas foram arremessados sobre a calçada da esquina, onde caíram. O carro parou um pouco a frente”, detalhou a Polícia Civil (PC) em comunicado à imprensa.

A Polícia Militar (PM), acionada no local, submeteu o motorista a um teste de teste de bafômetro cujo resultado foi 0,35 mg/L. Coube ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) confirmar o óbito do adolescente. O HUGO não divulgou o estado de saúde da mãe dele.

Apuração preliminar da DICT apontou que o jovem de 27 anos não possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e pegou o Onix, que estava para revisão, na oficina mecânica onde trabalhava. “Não foi arbitrada fiança pela autoridade policial e ele permanece preso”, pontuou a especializada.