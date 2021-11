Novo biscoito com 65% menos gordura: Cream Cracker 65 Rancheiro

Em 2020, a Rancheiro lançou a Cream Cracker Tradicional, com um sabor amanteigado marcante, com uma textura crocante e, assim como os demais biscoitos da linha, isento de qualquer derivado animal, portanto, com certificação vegana.

Um ano depois, a empresa lançou a Cream Cracker 65, uma nova proposta para o segmento de biscoitos laminados, afinal, são 65% a menos de gordura quando comparado com o Cream Cracker tradicional e outras grandes marcas nacionais.

A Rancheiro ingressou no mercado de biscoitos em 2015 ao lançar a linha de Rosquinhas de Coco, que atualmente é referência de vendas no cenário nacional e presente nas maiores redes supermercadistas do país.

Esse crescimento se justifica também devido a atuação com um maquinário que está entre os maiores do país – sendo a linha de Rosquinha de Coco a maior – com uma produção em funcionamento 24h e 7 dias por semana, que possibilita alcançar, por exemplo, mais de 5 milhões de pacotes por mês somente de Cream Crackers 65.

O maior diferencial da marca é o fato de toda a linha de biscoitos possuir certificação vegana, sendo liberada para pessoas que possuem dietas restritivas, como APLVs (apenas o Cookies é exceção, devido ser fabricado fora da Matriz).

O produto já está disponível em diversos pontos de venda no Brasil e na loja online rancheiro.com.br. Para saber mais sobre a empresa acesse o vídeo institucional em primeira mão para 2022.