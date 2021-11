R$ 100 por mês: veja quando começa e como será feito o pagamento do benefício para os estudantes de Goiás

O Programa Bolsa Estudo, auxílio que promete pagar R$ 100 a todos os alunos do Ensino Médio da rede pública estadual já está valendo em Goiás.

Os estudantes vão começar a receber o benefício ainda em 2021. A previsão da Secretaria de Estado da Educação (Seduc) é de que ainda no dia 16 de dezembro os jovens estejam com o valor em mãos.

A partir de 2022, a bolsa será paga entre os meses de fevereiro a junho, e de agosto a dezembro. Até o ano de 2023, a previsão é de que sejam investidos R$ 503 milhões através do Programa.

A verba para custear o auxílio virá do Fundo de Proteção Social do Estado de Goiás (Protege Goiás). A medida seria uma forma de incentivar a aprendizagem e a permanência dos estudantes em sala de aula.

“Eles vão ganhar cartões para receber a bolsa. Os alunos vão poder gastar no comércio local, mercados, papelarias…Só não vão poder fazer saques”, explicou em entrevista ao Portal 6 a superintendente de Organização e Atendimento Educacional da Seduc, Patrícia Coutinho.

Não há restrição de renda ou idade para se inscrever no Programa. Deve ser feito apenas a atualização na matrícula dos dados pessoais do estudante ou do responsável, caso ele ainda seja melhor de idade.

Contudo, para não ter a bolsa cancelada, o beneficiário deve cumprir presença mínima de 75% em todas as disciplinas durante o mês e estar com a média escolar positiva.

A expectativa é que o Bolsa Estudo contemple aproximadamente 218 mil alunos ainda este ano. Até 2023, a previsão do Estado é que este número aumente para 248 mil beneficiários.