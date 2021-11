McDonald’s terá lanche por menos de R$ 1 até sexta-feira (26); veja como conseguir

Com a chegada do evento promocional mais esperado do ano, a Black Friday, o McDonald ‘s decidiu entrar em cena com uma promoção atípica: sanduíches por menos de R$ 1 durante esta semana.

O tradicional Big Mac custará apenas R$ 0,90 e a promoção é válida em diversas cidades do Brasil, incluindo Goiânia e Anápolis. No entanto, o valor só poderá ter o pagamento efetuado pelo aplicativo do Mercado Pago, através do Qr Code.

Além do mais, no próprio aplicativo da rede de fast food foi disponibilizada uma aba chamada Méqui Friday, com diversos cupons de descontos em sanduíches, milk shakes, sundaes e combos com fritas e refrigerantes.

O clássico McChicken Bacon também está disponível pelo mesmo valor de R$ 0,90. Já o Quarterão ou Cheddar McMelt podem sair por R$ 1,90.

A rede também determinou que os descontos poderão ser utilizados pelos clientes ao decorrer da semana, no entanto, deverá ser apenas um pedido por CPF.

Confira as lojas do McDonald’s participantes da campanha com o Mercado Pago e leia o regulamento.