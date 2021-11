Subway terá bebida e batata de graça nesta sexta-feira (26); veja como conseguir

A rede de fast food saudável, Subway, também decidiu entrar no clima de Black Friday e lançou uma grande promoção.

Na compra de um combo de sanduíche, refrigerante e batata rosti, o cliente pagará apenas o valor do sanduíche individual, tendo os outros dois produtos inteiramente gratuitos.

No entanto, os sabores disponibilizados para a promoção são: Frango Defumado com Cream Cheese e Frango Teriyaki que, segundo o diretor de marketing da rede, Gabriel Ferrari, são os ‘favoritos’ do Brasil.

“A Black Friday já é um evento para nós da Subway. Todos os anos temos o objetivo de levar mais sabor para nossos Sublovers com preços especiais. Neste ano, os lanches favoritos dos nossos consumidores estão com promoções imperdíveis e esperamos que a nossa Black Week seja um sucesso”, comentou o profissional.

Além do mais, todos os últimos dias dos meses, a Subway libera uma promoção típica: na compra de um subway de 15 cm, o cliente ganha outro de 30 cm.

Ela estará disponível também, na próxima terça-feira.