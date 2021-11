Goiás vai ter Carnaval? Secretário de Saúde coloca em dúvida a realização da folia em 2022

Apesar do avanço da vacinação contra a Covid-19 em todo o Brasil, o vírus ainda causa preocupação nos órgãos de saúde por conta do surgimento de uma nova variante na África do Sul.

Em Goiás, a apreensão não é diferente. De acordo com o “vacinômetro” do Ministério da Saúde, mais de 3,9 milhões de pessoas estão totalmente imunizadas contra o vírus no estado.

Entretanto, por conta dos episódios recentes envolvendo o SARS-CoV-2, há o temor por parte das autoridades de que uma nova onda atinja Goiás. O receio atinge até o Carnaval que irá acontecer daqui há 03 meses, entre os dias 25 de fevereiro e 05 de março.

A dúvida em relação a folia foi respondida pelo secretário de Saúde, Ismael Alexandrino. Em entrevista ao jornal A Redação, o titular da pasta estadual disse que existe grandes chances da festa não ser realizada no ano que vem.

“Carnaval aberto existe grande chance de não ter. É provável que exista em locais específicos, controlados, com exigência de duas doses de vacina”, afirmou Alexandrino.