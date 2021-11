Matheus e Kauan homenageiam Marília Mendonça em gravação de DVD

A dupla sertaneja Matheus e Kauan realizou nesta quinta-feira (25) a gravação de seu novo DVD “Se Melhorar Estraga”, o nono projeto da carreira, em um evento realizado para fã clubes e convidados dos irmãos.

Pouco antes do início do show, com as 16 faixas inéditas, a dupla reservou um momento da apresentação para prestar uma homenagem à cantora Marília Mendonça (1995–2021), que faleceu no dia 5 de novembro, após um acidente de avião.

Matheus e Kauan relembraram o sucesso “Ser Humano ou Anjo”, música do álbum “Face a Face” (2015), escrita por Marília, Maiara, Maraisa e Paula Mattos. “Essa música tem uma energia surreal, toca muito as pessoas, como tudo que a Marília sempre fez”, afirma Kauan.

A surpresa ainda contou com a gravação de uma orquestra, para tornar o momento mais especial. “A faixa é de composição dela, então fizemos questão de incluí-la neste lançamento como um tributo a ela”, completou o músico.

A gravação do DVD foi feita na casa de eventos Villagio JK, em São Paulo, e contou com a presença de nomes como Gui Napolitano, Sarah Andrade, Thaís Braz e Deolane Bezerra. Além das 16 novas canções, a dupla também cantou uma regravação. Confira abaixo o setlist completo do DVD.