Testes de Covid positivos em farmácia ficam abaixo de 10% pela primeira vez

Pela primeira vez desde abril de 2020, os resultados positivos nos testes de Covid-19 representaram menos de 10% do total de testes rápidos feitos nas farmácias, segundo a Abrafarma, associação que reúne grandes redes de drogarias.

O percentual foi registrado na semana de 8 a 14 de novembro. Foram pouco mais de 10 mil diagnósticos da doença.

Vista de uma farmácia Drogaquinze com anúncio de que faz testes rápidos de COVID19 nasal e de sangue.

Desde que começaram a prestar o serviço, as farmácias aplicaram quase 11,8 milhões de testes rápidos no país, segundo a Abrafarma. Os testes aplicados no varejo farmacêutico podem avaliar antígenos ou anticorpos.