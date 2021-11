Torcedor do Flamengo é baleado no Uruguai após final da Libertadores

Um torcedor flamenguista foi baleado nas pernas no bairro de Sur, em Montevidéu, no Uruguai, logo após a final entre o Flamengo e Palmeiras, pela Copa Libertadores. O autor dos disparos não foi identificado.

A vítima foi atingida por quatro tiros na perna e foi encaminhada ao Hospital Maciel. O torcedor está em observação e passará por uma avaliação médica para ver se precisará de cirurgia.

Segundo informações de um grupo de flamenguista, que saíam de um restaurante localizado na esquina das Gonzalo Ramírez e Santiago de Chile, escutaram os disparos quando se dirigiam em direção ao ônibus que os trouxe do Brasil. Uma das balas passou de raspão pela orelha de um dos torcedores enquanto outro foi atingido enquanto caminhava pela rua Santiago do Chile em direção ao Bulevar.

De acordo com a Polícia Científica do Uruguai, foi possível observar um total de 10 buracos de bala em uma parede e 12 cápsulas de calibre 9mm. Apesar do susto, não houve óbitos.

O Ministério do Interior informa que o rapaz está fora de perigo. As testemunhas foram até a delegacia para prestar esclarecimentos e abrir um boletim de ocorrência. A polícia faz um levantamento das câmeras da região dos disparos para ver se encontra alguma pista sobre o caso.