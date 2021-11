Matheus Ribeiro conversa com dois partidos para disputar eleição em Goiás, mas não descarta retorno à TV

Após rápida passagem pela RecordTV de Brasília, o jornalista Matheus Ribeiro está de volta a Goiânia e dividido entre duas possibilidades.

O comunicador abriu conversas com dois partidos, o Movimento Democrático Brasileiro (MDB) e o Partido Novo. A intenção das legendas é lançarem Matheus para disputar uma cadeira na Câmara dos Deputados, em Brasília ou então na Assembleia Legislativa (Alego).

Atualmente filiado ao Partido Socialista Brasileiro (PSB), ele também já foi membro do Patriota e do Partido Comunista do Brasil (PCdoB).

De acordo com o Jornal Opção, o jornalista almoçou com representantes do Novo, mas as conversas não avançaram por falta de “afinidade ideológica”.

Após ganhar notoriedade apresentando o Jornal Nacional, o profissional também não descarta um retorno ao telejornalismo, onde começou a carreira.