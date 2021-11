Vídeo: Jovem arma casamento falso para chamar atenção do ex: “até paguei fotógrafo”

‘Até que ponto uma pessoa pode chegar para chamar a atenção do ex?’. Esse foi o questionamento nas redes sociais após uma mulher postar no Tik Tok os detalhes do casamento forjado que ela vivenciou apenas para provocar o antigo parceiro.

Ela contou na plataforma que organizou tudo: vestido branco e véu, maquiagem, buquê, um noivo falso e um ensaio profissional. “Até paguei fotógrafo”, comentou a estrategista.

Segundo a moça, tudo não passou de um teatro para chamar a atenção do ex companheiro.

No entanto, a ideia deu totalmente errada. Ele visualizou tudo, mas não reagiu em nenhum momento.

Levando em consideração que um ensaio de casamento no Reino Unido custa em média £ 1.590, aproximadamente R$11.857, é possível imaginar o prejuízo caríssimo que a mulher levou.

Nos comentários, os internautas se divertiram e dividiram opiniões.

“Devia ter feito uma sessão de noivado. Depois que o casamento aconteceu, é tarde demais!”, explicou um, discordando da ação.

“Por que ele procuraria uma mulher que está prestes a se casar?!”, comentou outro.

Por outro lado, milhares de mulheres elogiaram as fotos e todo o trabalho feito.

Assista: