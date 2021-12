A nora que ficou chocada com a maneira em que a avó tratou a neta e decidiu proibi-la de ver a criança

A mãe de uma bebê de cinco meses precisou tomar uma severa medida contra a própria avó da criança, após perceber comportamento extremamente hostil por parte dela.

É que a mulher e o pai da bebê moram juntos há um ano e meio, mas haviam se casado recentemente e decidiram, pela primeira – e única vez – pedir que a mãe do esposo cuidasse da neném.

Acontece que, ao retornarem para buscar a filha, os pais se depararam com a idosa bastante histérica, comentando sobre a inquietude do bebê – que estava agitado, com os dentes prestes a nascer.

No momento de entregar a neta ao filho, a senhora comentou uma frase que modificou o rumo da relação na família.

“Aqui está sua filha da p***”, disse enfáticamente.

A cena foi de muito susto para a mãe da criança, que recorreu as redes sociais para comentar sobre o caso, após abandonar a residência com a família.

Ela mencionou não confiar mais na sogra e que, a partir de agora, não aprova a presença dela junto da filha.

“Para ser honesta, isso me chocou. Ela e minha cunhada podem ser rudes, mas chamar sua neta de cinco meses de p*** ultrapassa um limite importante para mim e me faz questionar a segurança dela enquanto ela está lá. Estou exagerando?”, questionou a mãe.

Imediatamente respondida pelos internautas, o posicionamento da mulher foi bastante aprovado.

“Você não está exagerando. Isso foi terrível da parte dela falar sobre sua filha”, comentou uma mulher.

“Sua reação não foi exagerada. É absolutamente insano dizer isso sobre um bebê de cinco meses. Mantenha sua filha, e futuros filhos, longe dessas pessoas”, ponderou outra.