Primeiras 48h são cruciais para recuperação de adolescente de Anápolis ferida em explosão, diz amiga

Amiga de Annelise Lopes, a jovem Gaby Queiroz gravou stories no Instagram na noite de quarta-feira (1º) para contar novidades sobre o quadro clínico da adolescente.

Ela, que está responsável por responder todas as mensagens que a família tem recebido desde a explosão que atingiu a menor, contou que as primeiras 48h após os acontecimentos são as mais importantes.

“Já saímos das primeiras 24h do acidente e vamos entrar nas 48h. Se ela conseguir sair, já é um processo muito importante para saber que ela não está com nenhuma infecção”, disse.

Para finalizar o comunicado, Gaby pediu também que todos que estão acompanhando a história façam um momento de oração ou que mandem energias positivas para que Annelise se recupere o quanto antes.

Amiga de Annelise Lopes, que se feriu em explosão em colégio de Anapolis, fala sobre o quadro clínico da adolescente. pic.twitter.com/6p3USL03Gw — Portal 6 (@portal6noticias) December 2, 2021

Em tempo

A adolescente, de 16 anos, sofreu queimaduras na última terça-feira (30), no Colégio Estadual Professor Heli Alves Ferreira, no bairro Jundiaí, região Central de Anápolis.

A aluna estava em uma sala da unidade escolar para realizar um experimento de química e física, que não teria dado certo e acabou resultando em uma explosão.

Segundo a mãe dela, Diolange Lopes Carneiro, as queimaduras se estenderam desde o abdômen até parte do cabelo e rosto, no que os médicos estimaram ser 60% de dano corporal. As suposições iniciais eram de 70%.

A condição ainda é grave e os aparelhos são uma exigência para que ela possa respirar. Como o momento é delicado e exige cautela, por isso a garota está sendo monitorada de perto por especialistas do Hospital Estadual de Urgências da Região Noroeste de Goiânia Governador Otávio Lage de Siqueira (HUGOL).