Construtora de Anápolis lança venda de casas já prontas para morar com desconto de R$ 35mil

A J. Soares Construtora lança casas no Residencial Cerejeiras II, próximo ao Parque Brasília, no valor de R$ 300mil, com desconto de R$ 35 mil somente neste mês.

Com aproximadamente 100m2, as casas possuem três quartos, sendo um suíte, além de sala com pé direito duplo, cozinha integrada à área gourmet com churrasqueira, banheiro social, área de serviço e garagem.

Possuem acabamento de qualidade e ótima localização com infraestrutura completa.

Facilidade no pagamento da entrada e possibilidade de financiamento imediato e utilização de FGTS.

É importante lembrar, porém, que em caso de financiamento o prazo de liberação dos recursos é estipulado pela instituição financeira escolhida pelo cliente.

Os interessados devem entrar em contato com a J. Soares através do telefone (62) 3328-0180, por meio do WhatsApp (62) 99139-1894 ou pelo e-mail [email protected]