Título do Atlético-MG abre discussão sobre acrescentar nova estrela no escudo

Victor Martins, de MG – A conquista do Campeonato Brasileiro abre uma discussão dentro do Atlético-MG: colocar ou não uma nova estrela no escudo em referência ao título de 2021. O questionamento é mais do que válido, afinal, a estrela amarela utilizada desde 1972 representa o título nacional conquistado no ano anterior. No entanto, não se trata de uma decisão simples: é um assunto que terá que ser debatido dentro do clube.

Entre torcedores e mesmo internamente existem algumas vertentes. Há quem defenda a manutenção de uma estrela apenas, como algo que já faz parte da história do clube e está incorporado há 50 anos. Também tem quem defenda um escudo sem nenhuma estrela. Por outro lado, tem quem deseja ver o escudo do Atlético com duas estrelas -o técnico Cuca está entre eles.

“Meu sonho era tirar essa estrela, colocar ela para o lado e colocar mais uma aqui. Agora, a gente tem duas”, disse o treinador atleticano, em entrevista à Globo, logo após o triunfo por 3 a 2 sobre o Bahia na quinta-feira (2), que confirmou a conquista.

De acordo com o estatuto social do Atlético, a estrela não faz parte do escudo. E cabe à diretoria a inclusão ou exclusão de símbolos de acordo com interesses comerciais ou determinações dos regulamentos das competições. Ou seja, colocar ou não uma nova estrela dependeria apenas do presidente Sérgio Coelho.

No entanto, pode não ser simples assim. A estrela faz parte do escudo do Atlético de acordo com o que está registrado no INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial). Então, neste caso, para se alterar o escudo do clube é necessária a aprovação do conselho deliberativo. Portanto, dentro do próprio time, há quem entenda que essa decisão precisa ter o aval dos conselheiros.

Como a torcida ainda está no calor da conquista, o debate ganha muita força. Oficialmente, o clube diz que não existe nenhuma conversa para que seja feita a inclusão de uma nova estrela no escudo neste momento. E mesmo que futuramente seja aprovada uma alteração no escudo, é algo que só deve aparecer nos uniformes da próxima coleção, que ainda não tem data para acontecer.

Após a conquista da Copa Libertadores de 2013, o Atlético também debateu sobre a possibilidade de colocar uma nova estrela no escudo. Como já tinha uma amarela representando o Brasileirão de 1971, se discutiu sobre uma estrela vermelha ou prata para simbolizar a conquista continental. Porém, a ideia não avançou. Em vez invés de uma estrela, o clube jogou quase todo o Brasileiro com um selo que simbolizava a conquista inédita.

A temporada de 2021 é a 50ª da estrela amarela na camisa do Atlético. Porém, entre 1993 e 1998, ela não esteve sozinha. Campeão da Conmebol em 1992, o clube mineiro colocou uma estrela vermelha na camisa para marcar seu primeiro título internacional. Tanto que, entre 1993 e 1997, as camisas oficiais atleticanas tinham o escudo com duas estrelas acima, uma amarela e outra vermelha.

Como em 1997 o Atlético venceu a Conmebol pela segunda vez, o escudo já tinha três estrelas em 1998, uma amarela e duas vermelhas. Mas isso durou apenas uma temporada. Em 1999, o time alvinegro voltou a usar o escudo somente com a estrela amarela.