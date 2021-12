Defesa Civil faz alerta de forte temporal para Goiânia, Aparecida e Anápolis

Os moradores da região Central de Goiás devem ficar de olho nos céus e andar com um guarda-chuva nos próximos dias.

Isso porque o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de perigo potencial para chuvas intensas em municípios localizados nessa faixa do estado.

De acordo com o instituto Climatempo, as quedas d’água devem ser acompanhadas por trovoadas com raios e ventanias de intensidade moderada.

Goiânia deve receber 108 mm de precipitação ao longo de toda a semana. Destaque para a terça-feira (07), que deve acumular 25mm na capital goiana.

Já a cidade de Anápolis terá na terça (07) e quarta-feira (08) chuvas mais fortes, com índices de 30mm e 25mm, respectivamente. A água acumulada até o dia próximo sábado (11) deve ser por volta de 106 mm.

Os moradores de Aparecida deverão ficar muito atentos na quinta-feira (09), já que a previsão do Climatempo é de 85 mm de precipitação, o que é considerado muito forte. Durante a semana, o acumulado deve ser de 152 mm.