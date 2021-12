Justiça nega liberdade para Wanderson e pedido para transferi-lo de presídio

A Justiça manteve a prisão temporária de Wanderson Mota Protácio, de 21 anos, nesta segunda-feira (06). A decisão foi proferida após pedido do Ministério Público de Goiás (MPGO) para manter o criminoso preso.

Atualmente no Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia, a defesa solicitou que o caseiro fosse transferido para a unidade prisional de Corumbá de Goiás.

Em audiência de custódia, o suspeito do triplo homicídio afirmou que estava sofrendo ameaças de outros detentos presos no local, apesar de estar em cela separada.

A manifestação foi feita pela promotora de Justiça Melissa Sanchez Ita, que está atuando em substituição na Promotoria de Corumbá de Goiás.

Diante disso, e também atendendo a pedido do MP, será oficiado à Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP) para que sejam garantidas as condições de segurança do suspeito, mantendo-se sua prisão em cela separada.

A investigação policial ainda não foi remetida ao Ministério Público.