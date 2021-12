Como pegar bichinho de pelúcia em máquinas: os macetes para você conseguir

Seja criança, adulto ou idoso, quem não fica com as máquinas de pegar bichinho de pelúcia que ficam nos shoppings? A verdade é que muita gente já se arriscou e gastou muita grana nessas máquinas. Mas, hoje vamos ensinar para você macetes de como pegar bichinho de pelúcia em máquinas. Vamos lá!

Antes de tudo, a brincadeira desafiante não lida com sorte ou azar, e sim com habilidades e estratégias. Assim, depois que inserimos o dinheiro correspondente ao número desejado de tentativas, temos que controlar a garra dentro da máquina e fazer com que ela chegue até o item escolhido para capturá-lo.

Após isso, o prêmio deve ser movido até uma boca de liberação para depois ser retirado. A teoria é simples, mas é mais difícil do que parece.

Como pegar bichinho de pelúcia em máquinas – Trava

Uma estratégia conhecida na internet é a “trava”. Basicamente, segundo youtubers, que ensinam em tutoriais, a garra fica mais forte e consegue prender as pelúcias mais pesadas depois que a pessoa gastou em média R$ 30. E, aparentemente, é uma forma de sair vitorioso.

É como se a cada determinado número de jogadas, a máquina dá uma força a mais para a pessoa conseguir capturar o prêmio. Assim, a garra passa a imprimir maior pressão para puxar os objetos para cima.

Além disso, para aumentar ainda as chances da brincadeira terminar em prêmio, recomendamos você priorizar os brinquedos que estão mais distantes uns dos outros e evitar aqueles que estão muito próximos ao vidro.

Double Tap

Outra técnica famosa é o double tap (toque duplo, em tradução livre). No geral, o usuário deve primeiro posicionar a garra em cima do item que pretende ganhar e depois apertar o botão da máquina uma vez para iniciar a descida e outra no momento que ela se aproximar da pelúcia. Porém, apesar de algumas pessoas terem sucesso desse jeito, não é uma garantia.

Assim, essa técnica exige tempo, paciência e prática. Mas tudo indica que é possível conquistar os bichinhos de pelúcia, que por sinal, podem resultar em uma coleção quase que infinita.

