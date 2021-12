Conheça o brasileiro que se casou com 9 mulheres e viralizou: “amor livre”

Viralizou no mundo todo o caso do modelo brasileiro que oficializou o matrimônio com nove mulheres em uma igreja de São Paulo.

Arthur, O Urso já era amasiado com Luana Kazaki quando teve a inusitada ideia de realizar o casamento simbólico com outras oito mulheres.

Como o modelo e a esposa já eram adeptos do polirromantismo, escolheram as pessoas que mantinham vínculos afetivos e que estavam dispostas a se juntarem oficialmente na relação.

Pelas fotos divulgadas nas redes sociais, as outras oito mulheres estavam bastante confortáveis, posando com roupas íntimas ao lado do esposo Arthur e das parceiras.

Diversos portais da Europa e até mesmo da China divulgaram a notícia com as manchetes ‘luta contra monogamia’.

E, de fato, além de celebrar e oficializar o ‘amor livre’, a dupla do modelo e a primeira esposa visava contestar a ideia fixa da monogamia como algo irrefutável.