Roberto anuncia a convocação de novos professores aprovados em concurso público

Um dia após anunciar o aumento de 18% para o funcionalismo público – dividido em três parcelas – e antecipar o pagamento do salário e 13º deste mês, o prefeito de Anápolis Roberto Naves (PP), vai convocar mais 50 professores do cadastro de reserva dos aprovados no último concurso público realizado pela prefeitura de Anápolis.

“Isso é para que a gente consiga manter a educação de Anápolis no lugar onde ela sempre esteve, que é a melhor de Anápolis”, informou em um vídeo divulgado nas redes sociais nesta quinta-feira (09).

Essa é a segunda convocação realizada e os candidatos poderão trabalhar nos Centros de Educação Infantil (CEIs) e escolas do município.

Segundo a secretária de Educação, Eerizania de Freitas, o chamamento tem em vista a perspectiva de ampliação da rede. “Com base nas reformas e ampliações que já têm sido feitas e o número de professores que já se aposentaram nesse ano, foi realizado um estudo para que essa nova convocação fosse possível”, aponta a secretária.

O Portal 6 entrou em contato com a assessoria de comunicação para saber se a contratação é imediata e quais as providências que os convocados deverão tomar, mas não obteve retorno.