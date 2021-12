Entenda as mudanças no pagamento do 13º que podem começar a vigorar a partir de 2022 em Goiás

Encaminhado à Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) pela Governadoria, o projeto que visa mudar a forma de pagamento do 13º para servidores efetivos, comissionados e dos militares recebeu pedido de vista de diversos parlamentares da Casa e voltará a ser discutido nesta terça-feira (14).

Caso seja aprovada na Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJ), a matéria segue para Plenário, onde será votada em duas oportunidades. Caso seja aprovado, o projeto segue para sanção do governador Ronaldo Caiado (DEM) e pode começar a vigorar em Goiás a partir de 2022.

Atualmente, o 13º é pago integralmente no mês do aniversário do servidor ou militar. Entretanto, a mudança propõe que a remuneração seja feita em duas parcelas.

Sendo assim, 70% do 13º seria pago no mês de aniversário, caso a data seja celebrada até o dia 30 de novembro. Os outros 30% ficariam para o mês de dezembro, juntamente com os descontos previdenciários e de imposto de renda. O texto também exprime que caso o servidor comemore o aniversário em dezembro, o 13º seria pago no mês em apenas uma parcela.

O parecer da Secretaria de Estado da Administração (Sead), apontou que a alteração é necessária para estar em conformidade “com esse sistema, que, essencialmente, fixa a forma de prestação das informações trabalhistas, previdenciárias, tributárias e fiscais sobre contratação e utilização de mão de obra onerosa”.

Ainda de acordo com a pasta, “a medida acabará com os transtornos administrativos ocasionados pelo modelo atual e, também, evitará as multas geradas nas obrigações acessórias”.