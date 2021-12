Moradores têm reação completamente inusitada após o flagrante de cobra com mais de quatro metros

Uma cobra sucuri de quatro metros foi encontrada em uma porteira, localizada na Estação Ecológica Jataí, em Luís Antônio (SP) e, pela primeira vez, um encontro com um réptil tão grande trouxe sensação de esperança e felicidade para os moradores da região.

Isso porque, há alguns meses, houveram muitas queimadas na região, deixando a antiga área verde, completamente inabitável e morta.

Sabe-se que as sucuris são cobras nativas de áreas pantanosas e regiões aquáticas. Sendo assim, com a presença dela, significou que teria mais animais no local, trazendo esperança de vida, novamente.

Esta espécie de serpente não-venenosa é tradicional da América Latina e possui um cardápio nichado à capivaras, aves, sapos, tartarugas e alguns jacarés.

Não costumam atacar seres humanos, entretanto, se sentirem receio e ameaça, podem sugerir um ‘bote’ e fugir, em seguida.

Veja: