Pitbull assassino aterroriza bairro de Anápolis e moradores questionam: “quem será a próxima vítima?”

Os moradores do bairro Jibran El Hadj, na região Sudoeste de Anápolis, estão com medo de sair na rua. O motivo são os cachorros soltos. No último sábado (11), um animal da raça pitbull atacou e matou um pinscher que passeava com o dono.

A agressão foi registrada por câmeras de segurança que flagraram o momento exato em que o cachorro de grande porte se aproxima e realiza a investida.

Ao Portal 6, Luciana Maciel, dona do animal atacado, revelou que o medo está presente na vizinhança após o ataque.

“A sensação é de medo, preocupação. Ninguém mais quer sair com os filhos para passear”, afirmou.

A insegurança é tão grande que os moradores estão receio não só de andar pelas ruas como também ficar na porta de casa.

“Eu tenho um vizinho que ele tem três filhos e ele falou que tá com medo, que não tem coragem nem de ficar um pouco na porta para as crianças saírem. Tá todo mundo com medo desse cachorro”, revelou.

O temor por conta dos ataques é tão grande que outros moradores ouvidos pelo Portal 6 estão questionando quem será a próxima vítima do pitbull assassino.

Ainda não se sabe quem é o dono do animal, entretanto, vizinhos afirmam já ter visto o animal andando com o possível dono pelas ruas do bairro.

“Eu conversei com algumas pessoas aqui perto da minha casa e algumas pessoas disseram que já viram esse rapaz andando com esse cachorro, as vezes na coleira e as vezes não, mas não sabemos quem é”, pontuou.

Agora, os vizinhos estão procurando imagens antigas para realizar a identificação o mais rápido possível para que o dono seja responsabilizado.

“Pedi para os vizinhos que tem câmera para ver os registros antigos para ver o rosto desse rapaz”, disse.