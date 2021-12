Exame confirma diagnóstico do cantor Maurílio, internado na UTI em Goiânia

Internado em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Jardim América, em Goiânia, o cantor Maurílio teve o diagnóstico de tromboembolismo pulmonar confirmado por exames. A informação foi divulgada na noite desta quarta-feira (15).

De acordo com Wandervan Azevedo, médico que está acompanhando o artista, a tromboembolia pulmonar é uma obstrução dos vasos da artéria pulmonar. Após o diagnóstico, o tratamento já foi iniciado.

Maurílio se sentiu mal na madrugada desta quarta-feira, durante a gravação do DVD da dupla Zé Felipe e Miguel, em Goiânia. Na parte da tarde, o cantor foi submetido a uma angiografia.

Parceira de dupla do cantor, Luiza pediu orações para o companheiro em uma rede social. “Só isso que peço com toda humildade do mundo. 5 min, e dediquem uma oração ao Maurílio, por favor”, disse.

Intérpretes do hit “S de Saudade”, Luiza e Maurílio cantam juntos desde 2016, quando a dupla foi formada após uma visita da cantora ao Maranhão.