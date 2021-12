Legado de Iris Rezende será celebrado com tributo no dia em que ele completaria 88 anos

Falecido no dia 09 de novembro, o ex-governador e ex-prefeito de Goiânia Iris Rezende (1933-2021) completaria 88 anos no dia 22 de dezembro. Para celebrar o legado deixado pelo político, será realizado um tributo na data do aniversário.

A cerimônia acontecerá no Teatro Goiânia, a partir das 18h e será aberta ao público. Haverá uma exposição fotográfica com os registros da vida de Iris e apresentações artísticas dos cantores Marcelo Barra e Maria Eugênia.

Apesar de permitir a entrada de visitantes, não são todos que poderão participar da homenagem. O número de vagas será limitado e as inscrições serão feitas de maneira online.

Entretanto, quem não conseguir participar do evento, poderá visitar a exposição que estará aberta até abril de 2022, na Sala Belkiss Spenziere do Museu da Imagem e do Som (MIS), no Centro Cultural Marietta Telles Machado.

Secretário estadual de Cultura, César Moura contou que a curadoria das fotos que serão expostas foram realizadas por diversas pessoas ligadas a política e ao ex-governador.

“É um trabalho meticuloso, que conta com o apoio de técnicos da Secult e ajuda da família, assessores, pois se trata de um dos personagens mais ricos da política brasileira”, revelou.

Ainda de acordo com o titular da pasta, pelos registros é possível ver a evolução política de Iris Rezende durante os mais de 60 anos que dedicou a política goiana.

“São muitas décadas de atuação e importantes momentos. Esperamos que o público veja essa evolução histórica sob um recorte, pois são vários possíveis e que ainda serão feitos”, disse.