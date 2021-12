Nem sempre é fácil estar em um relacionamento amoroso. Afinal, não estamos apenas só lidando com nós mesmos, mas sempre com outra pessoa. Então existem alguns erros que cometemos e que podem custar o fim do nosso relacionamento.

Por sermos seres humanos, estamos passíveis a cometer alguns equívocos ao lidar com o outro. Com o propósito de apresentar alguns destes erros, preparamos uma lista com alguns deslizes que podem significar que a relação pode estar próxima do fim.

6 erros que cometemos e podem custar o fim do nosso relacionamento

1. Não conversar sobre sentimentos

Comunicação é uma das principais chaves de um relacionamento, entretanto, por vezes pode ser difícil conversar sobre alguns assuntos com a pessoa amada.

Porém, é um erro não falar sobre os sentimentos que você sente na hora que está ocorrendo, isso gera uma angústia por ter que lidar com eles de maneira solitária.

2. Aceitar menos do que merece

Todo mundo tem o seu valor e, dentro de um relacionamento, é importante que o parceiro saiba lhe valorizar.

Então, estabeleça limites sobre a relação e jamais aceite menos do que você merece, afinal de contas um relacionamento é uma via de mão dupla e precisa ser bom para ambos os lados.

3. Não ser você mesmo

Ninguém é perfeito, todos temos as nossas virtudes e claro, também os nossos defeitos. Então não adianta fingir ser quem você não é apenas para agradar a outra pessoa.

Com o tempo e a inevitável convivência, o parceiro começa a descobrir quem você é de fato e caso você não tenha sido autêntico desde o início, é possível que o relacionamento tenha um ponto final.

4. Creditar a felicidade ao parceiro

Sem dúvidas é possível ser feliz sozinho, entretanto, um dos erros que cometemos ao entrar em um relacionamento amoroso é acreditar que a nossa felicidade depende única e exclusivamente do companheiro.

Ainda que estar em uma relação seja algo a se celebrar, a vida não é feita apenas de momentos felizes. Existem diversos problemas que aparecem e que devem ser enfrentados.

5. Ter segredos

Manter uma relação nem sempre é fácil e por vezes passamos por algumas situações que são embaraçosas.

Confiança e cumplicidade são dois dos pilares de um relacionamento saudável, então por que esconder segredos?

Caso essas confidências sejam descobertas, o término pode estar mais próximo do que se imagina. Afinal de contas, confiança não é algo que se constrói da noite para o dia.

6. Esquecer datas importantes

Existem alguns marcos no relacionamento que sempre devem ser lembrados. Entre as datas importantes estão os aniversários de namoro e casamento, aniversário do companheiro, entre outros.

O esquecimento dessas celebrações tão importantes pode ser um indício que o relacionamento já não esteja tão bom. Portanto, tenha cuidado.

