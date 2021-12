O cachorro vira-lata Maluquinho não abandonou o dono nem mesmo na hora de entrar na ambulância. O tutor do animal precisou de atendimento médico do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), após ter um mal súbito no meio da rua.

A ocorrência foi registrada em Londrina, na região norte do Paraná, na noite de quinta-feira (16).

Ao chegar no local de atendimento, a equipe médica se deparou com o animal ao lado do dono, que vive nas ruas da cidade.

“O paciente de 51 anos estava caído no chão e teve um mal súbito, provavelmente por causa da alimentação errada. Assim que chegamos, o Maluquinho entendeu que estávamos ali para ajudar. Ele ficou muito eufórico”, disse o secretário de saúde de Londrina, Felippe Machado.

“O Maluquinho entrou rápido na ambulância para proteger o dono. Toda equipe ficou sensibilizada e entendeu que o animal era o único integrante da família dele naquele momento. Não é um caso usual, então deixamos que ele acompanhasse o dono até a Unidade de Pronto Atendimento, já que a proximidade ia ajudar muito na recuperação”, afirma o secretário.

Em todo o internamento do dono, que durou uma noite, o cachorro foi cuidado pelos funcionários do local.

O dono do animal recebeu alta na sexta (17). “O Maluquinho teve um gesto de carinho e coragem. O morador de rua foi orientado a receber acolhimento pelas nossas equipes. Entendemos que a relação entre animal e morador de rua precisa ser preservada e, por isso, também aceitamos nos abrigos os animais”, disse o secretário.