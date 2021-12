Casal homoafetivo emociona Anápolis e viraliza com vídeo do chá de revelação do primeiro filho

O casal Weder Eustáquio e Dieuler Ângelo ganhou o coração de muitos anapolinos após publicarem um vídeo super emocionante nas redes sociais.

O registro mostrou alguns dos principais momentos do chá de revelação do primeiro filho da dupla, que tanto lutou para conseguir o feito.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por WEDER LIMA (@weder2000)

Em entrevista ao Portal 6, Weder contou um pouco do longo processo e a ansiedade que a todo momento dominava ambos.

“Era um dos nossos grandes sonhos, junto com o casamento. Precisávamos de uma barriga solidária, e uma amiga com o coração gigante se disponibilizou a ajudar, nos abençoando e enchendo de alegria”, explicou.

Ainda assim, eles precisaram buscar uma autorização junto ao Conselho Regional de Medicina. Só depois disso que puderam entrar na fila de espera para doações de óvulos e, então, dar início às tentativas de fertilização.

Eventualmente, o tão aguardado resultado positivo veio e agora o casal espera ansiosamente pela chegada de João Antônio.

Repercussão

Os proprietários da Panificadora Avenida, do bairro Jundiaí, foram pegos de surpresa após a publicação do vídeo mostrando a comemoração no evento que revelou o sexo do bebê.

Isso porque a postagem tomou grandes proporções e foram várias as pessoas que tiraram um tempinho para congratular os empresários pela conquista.

“Muitos casais até me procuraram para saber como fizemos, fico muito feliz por poder realizar esse papel diante da sociedade”, acrescentou o empreendedor.

Comentários maldosos

Weder também disse que, apesar da grande maioria apresentar apoio e suporte, muitas pessoas ainda publicam comentários homofóbicos ou com discurso de ódio.

“Mas não nos abalam de maneira nenhuma, nem muda em nada nossa vida. Já aprendemos a lidar muito bem com a situação e acho que a mensagem levada é muito superior a qualquer coisa assim”, concluiu.

Em tempo

Antes mesmo de João Antônio, o casal já havia marcado presença com muito estilo nas redes sociais, depois de uma baita festa de casamento, ainda em 2018.

Na ocasião, o espaço de luxo, as decorações elegantes e todo o amor da dupla também chamaram a atenção, impressionando a internet.