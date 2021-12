Terremoto de 6,2 graus atinge costa da Califórnia (EUA)

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – Um terremoto de 6,2 graus de magnitude atingiu o Norte da Califórnia na tarde desta segunda-feira (20), de acordo com medição do Serviço Geológico dos Estados Unidos.

Moradores de grandes cidades do estado, como São Francisco, que fica longe do epicentro do tremor, disseram ter sentido os efeitos do fenômeno. Apesar do susto, não existe risco de tsunami, já que a movimentação das placas tectônicas, em uma região denominada “zona de fratura de Mendocin”, foi lateral e não de cima para baixo, explicou a sismóloga Lucy Jones em seu perfil no Twitter.

Desde o primeiro tremor, mais forte, outros oito terremotos de menor intensidade foram registrados na Califórnia, com magnitude de menos de 3,5 graus. A cidade mais afetada por eles foi Petrolia, que tem menos de 500 habitantes. Nas redes sociais, alguns moradores das regiões mais impactadas compartilharam imagens de objetos que caíram de armários e estantes devido ao terremoto. Até o momento, não há informações oficiais sobre vítimas ou danos materiais.