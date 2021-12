Términos são, em geral, muito frustrantes e, vez ou outra, mal resolvidos, então fica aquele desejo por uma reconciliação. E existem alguns sinais comuns de que seu ex está tentando voltar com você.

Atenção às atitudes alertas de que ele ainda quer tentar outra vez.

6 sinais de que seu ex está tentando voltar com você:

1. Contato frequente

Se o ex ainda mantém um contato frequente, manda mensagem para saber como está ou te liga em momentos inusitados, pode ser um grande sinal de que ele ainda pensa em voltar e não te esqueceu.

Essas atitudes ainda reforçam que ele não quer que você o esqueça também e que se importa com seu bem estar, não podendo ficar sem notícias suas.

2. Aparece nos mesmos lugares que você

Se ele ainda visita os mesmos lugares que você está, de surpresa, pode significar sim que seu ex está tentando voltar com você.

A ideia de te ver sozinha nos lugares pode estar o deixando preocupado, então ele começa a se desdobrar para frequentar os ambientes em que você estiver.

Caso isso se torne muito frequente, a ponto de incomodar, é melhor conversar com ele.

3. Mostrar constantemente que superou

Se uma pessoa insiste em dizer todos os dias que superou é o maior sinal de que, na verdade, ela não superou nada.

Postar vídeos e fotos nas redes sociais, se gabando nas festas e com outras pessoas, pode ser um alerta de que ele te quer de volta e não sabe ainda como te dizer.

4. Recaída pós-festa

Se o seu ex sai para curtir, bebe e te liga, é uma das principais atitudes que demonstram que ele ainda te ama e te quer de volta.

Isso porque quando perdemos o estado sóbrio, uma dose de coragem é depositada no cérebro. Então, parece ser mais simples ligar para a ex e se declarar.

Estudos publicados pelo Ohio Communication Journal comprovam que telefonar para o ex sob efeito de álcool é, basicamente, uma tentativa de buscar afeto, revelando os verdadeiros sentimentos que ficam “escondidos” quando lúcidos.

5. Observação

Quando seu ex faz questão de avaliar suas mudanças, mesmo que de longe, e ainda as comentam com você é um grande sinal de que ele não se superou e está tentando voltar.

“Cortou o cabelo, ficou bem melhor!”; “Você parece mais feliz”, são algumas das clássicas falas que eles fazem questão de comentar.

6. Amizade

Se ele terminou no impulso e, em seguida, sugeriu que mantivessem a ‘amizade’, sem sombra de dúvidas, ele está muito arrependido.

Esse método de ‘manter a amizade’ consiste em: ainda não vamos reatar, mas não quero te perder.

Fique de olho nas atitudes!