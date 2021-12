Carro e caminhão caem no Rio Paranapanema, em SP, após batida; uma pessoa morreu

Equipes do Corpo de Bombeiro continuam nesta quarta-feira (22/12) o trabalho de retirada de pelo menos três vítimas que estavam dentro dos dois veículos que caíram dentro do rio Paranapanema após um acidente com dois caminhões e um carro de passeio na ponte da Rodovia Raposo Tavares (SP-270), na manhã desta terça (21/12.

O corpo de um idoso que estava no carro foi resgatado pelos bombeiros. O motorista do caminhão que não caiu da ponte foi socorrido com ferimentos leves e levado ao pronto-socorro da região pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

De acordo com a TV TEM, emissora afiliada da TV Globo, no carro estavam um casal de Manduri, de 80 e 76 anos, e uma prima de Avaré, de 76 anos. Os três tinham ido passar uns dias em Sorocaba e retornavam para casa. O motorista do caminhão que caiu no rio não foi identificado.

Parentes da família que estava no carro de passeio estão acompanhando a operação.

A perícia esteve ontem no local, e a Polícia Civil vai investigar o que causou o acidente.