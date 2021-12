Na praça Bom Jesus, último Natal de Coração contou com a participação de Caiado

Foi encerrada na noite desta terça-feira (21), na Praça Bom Jesus, a 3ª edição do Natal do Coração, que percorreu prioritariamente bairros da periferia de Anápolis, além dos quatro distritos, para disseminar a alegria do Natal.

Durante o evento de despedida, foram realizadas apresentações ao vivo com a banda da Polícia Militar e registradas as presenças de várias autoridades políticas, como o governador Ronaldo Caiado (PP), o prefeito Roberto Naves (PP), a primeira-dama Vivian Naves (que idealizou o projeto) e o ex-ministro Alexandre Baldy, dentre outros.

Ao todo, em todos os 25 dias do Natal do Coração, a caravana do Papai Noel distribuiu mais de 20 mil brinquedos para crianças e teve a participação de mais de 70 mil pessoas, que contaram com entrega de balões, algodão doce, pipoca, cabines fotográficas e trenzinho da alegria, tudo totalmente gratuito.

Parte dos brinquedos, inclusive, foram entregues ao município pela Organização das Voluntárias de Goiás (OVG), comandada pela primeira-dama de Goiás, Gracinha Caiado.

“Gracinha mandou um abraço grande. Nesta parceria da primeira-dama com a Vivian Naves, primeira-dama de Anápolis, elas trabalham para valer e conseguem prestar todo esse serviço social às famílias mais vulneráveis, que mais precisam, em Anápolis e em Goiás”, afirmou o governador no encerramento do evento.

Para fechar o Natal do Coração, que teve de ser paralisado em 2020 e retornou em 2021 depois da diminuição dos casos de Covid-19, todos os presentes puderam assistir uma queima especial de fogos. A edição do ano que vem também já foi devidamente confirmada.