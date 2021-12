Tenente é punido após receber dança sensual de policial durante festa em NY

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) – Um tenente norte-americano foi punido após ser flagrado recebendo uma dança sensual de uma policial na quinta-feira (16), em um bar de Nova York (EUA). Ele foi transferido de departamento.

Em vídeos publicados nas redes sociais, McGarry é visto sentado em uma cadeira, no centro das atenções dos presentes na festa, enquanto recebe uma dança sensual da uma policial, que não teve sua identidade revelada, segundo o New York Post.

A festa reunia todos os funcionários do departamento do qual o tenente McGarry era responsável desde 2010. E o que era para ser somente uma confraternização ganhou repercussão internacional.

Após aparecer sorrindo nas imagens e colocando a mão nas pernas da policial dançarina, o policial agora acumula problemas no trabalho e também em casa, já que é casado.

“Interagir dessa forma com uma subordinada é moralmente proibido no trabalho”, disse uma fonte anônima ao jornal norte-americano, que acrescentou que a cena irritou as autoridades locais.

Ainda segundo o Post, McGarry foi transferido imediatamente para o 12º Distrito de Trânsito, no Bronx, bairro novaiorquino. A policial também deve receber uma punição, mas não foi informado qual será.