Conheça o jovem de Anápolis que emocionou o Brasil acolhendo cachorrinha que ninguém mais queria

Uma bela história que começa com um gesto nobre. Foi assim que João Lucas Borges Cândido, conhecido apenas como João Lucas nas redes sociais, viralizou, após resgatar uma cachorrinha nas ruas de Anápolis.

O jovem de 20 anos gravou um vídeo levando ração para o animalzinho, que sempre brincava com ele quando se encontravam. Em seguida, João decidiu levar a nova integrante para casa, o que tocou o coração da internet.

Em entrevista ao Portal 6, o influenciador digital revelou que decidiu ficar com a cadelinha, após não resistir à interação que tiveram.

“Depois que eu levei água e ração para ela, começou a chuviscar e eu fiquei com dó de deixar ela sozinha na rua. Não aguentei e tive que levar ela pra casa”.

O plano inicial era apenas levar ao veterinário, para depois achar um dono para ela. Mas a conexão entre os dois era tão forte que ficou impossível deixá-la.

“Ela se apegou tanto que chegava a chorar quando ouvia a minha voz, querendo brincar”, relembra João Lucas.

No vídeo que viralizou, o jovem chama ela de Scott, mas acabou rebatizando de Amora após descobrir que era uma fêmea. A cachorrinha já tomou todas as vacinas, fez exames e já está com a castração marcada, segundo João.

A repercussão foi tanta, que do dia para a noite, o influenciador viu o número de seguidores disparar.

“Eu fui dormir com 3 mil no Instagram e 9 mil no TikTok. Quando eu acordei, tinham 10 mil no Instagram [agora já são 16 mil] e 50 mil no Tiktok.”

Na primeira rede social, o número de visualizações no vídeo do resgate já é expressivo, com mais de 96 mil. Mas é no TikTok que as imagens estão bombando mesmo, com mais de 3,1 milhões de reproduções.

“E pensar que no início do ano eu tinha por volta de 900, mil seguidores. O pessoal realmente me abraçou nessa causa.”

Reviravolta

O influenciador digital vive agora no final de dezembro um ponto alto, após um início de ano muito difícil. “Eu tive um outro cachorro chamado Scott, que era igualzinho a Amora, que eu era muito apegado”.

“Quando nós [a família dele] nos mudamos de casa, ele acabou saindo na rua e um carro acabou atropelando ele. Eu acho que foi na maldade, porque o motorista passou muito perto do meio-fio, pareceu até de propósito”, revelou.

A partir daí, João passou a enfrentar um quadro sério de depressão e chegou a abandonar a família, se mudando para Nerópolis por seis meses.

“Foi nesse momento que o pessoal da Boombet 365 [empresa agenciadora de apostas esportivas] me resgatou. Eles acreditaram em mim, me trouxeram de volta para Anápolis e deram apoio total, com moradia, emprego, tudo”.

João não trabalha mais na agenciadora, mas fez questão de destacar a importância que essa ajuda da empresa colocou a vida dele de volta nos eixos.

“Resgatar a Amora foi uma forma de retribuir tudo o que me aconteceu. O mesmo amor que tiveram por mim, eu tenho por ela.”

O influenciador contou ao Portal 6 que voltou a ter contato com a família dele e que agora também será pai. “Vou ter uma bebezinha chamada Liz. Ela nasce em abril, mas já tem gente pedindo conteúdo com ela”, complementou.

Veja o vídeo que viralizou a seguir: