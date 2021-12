‘Goiás passará agora a ter mais meios para atender os interesses da população’, destaca Bolsonaro ao assinar adesão do estado ao RRF

O presidente Jair Bolsonaro (PL) assinou, nesta sexta-feira (24) de véspera de Natal, a adesão de Goiás dentro do Regime de Recuperação Fiscal (RRF).

A ação permite a suspensão do pagamento de dívidas em troca de algumas medidas de reajuste, dentro de um plano de corte de gastos.

Assim, o estado poderá negociar o refinanciamento das despesas. Goiás é a segunda unidade federativa a aderir ao RRF, atrás apenas do Rio de Janeiro, que adotou a possibilidade ainda em 2017.

A homologação ocorreu no Palácio da Alvorada e contou também com a presença do governador Ronaldo Caiado (DEM).

Para ele, a medida vem como um grande “presente de Natal” para o povo goiano, por reforçar a previsibilidade para servidores.

O chefe do Executivo estadual acenou, inclusive, com a possibilidade de reajustar os vencimentos dos mesmos, que enfrentaram um período de pagamentos atrasados.

O presidente da República, por sua vez, elogiou a iniciativa de Caiado e classificou a entrada do de Goiás no plano como positiva.

“Isso vai dar previsibilidade ao estado, que passa a ter mais meios de atender os interesses da população como um todo”, afirmou.