Stéfani Bays afirma que foi irônica ao perguntar se ‘BH fica em Minas’

Stéfani Bays, 26, disse estar assustada com a repercussão de uma frase que escreveu no Twitter nos últimos dias. “BH fica em Minas?”, perguntou a influenciadora digital, que ficou conhecida como participante de reality shows como A Fazenda 12 (Record) e De Férias com o Ex (MTV).

“Deixa eu esclarecer uma coisa”, disse em vídeo publicado nas redes sociais. “Aquele meu tuíte sobre BH era ironia, tá bom? Eu tenho que explicar isso porque as pessoas estão vindo me xingar aqui como se eu tivesse matado alguém. Gente, o que é isso? Estou um pouco assustada com tanto ódio.”

A suposta gafe, que fez a alegria da internet neste domingo (26), ocorreu após um rapaz comentar que havia visto Stéfani pessoalmente e que a achou feia. A influenciadora resolveu dar uma conferida no perfil do internauta antes de responder.

“Fui olhar o perfil do menino que falou que já me viu pessoalmente e nem sou bonita, aí vi que ele é de Minas Gerais e eu nunca fui a Minas”, respondeu, aos risos. “Ou seja, nunca me viu, descansa hater!”

Uma moça que viu a interação rebateu a afirmação de Stéfani. “Tu já foi em BH”, escreveu. “BH fica em Minas?”, respondeu a ex-Fazenda.

O questionamento da influenciadora foi levado a sério pelos internautas, que começaram a fazer piada com o assunto. Até o ex-BBB João Luiz, que é professor de geografia, entrou na brincadeira. “Para sanar essa e outras dúvidas tem um livro de geografia muito bom que será lançado já já”, disse ele, que deve lançar um livro em breve.