Com inscrições abertas, Escola de Enfermagem Florence Nightingale agora é mantida pela Associação Educativa Evangélica

A tradicional Escola de Enfermagem Florence Nightingale, fundada em Anápolis no ano de 1933 pelo médico inglês James Fanstone, agora é mantida pela Associação Educativa Evangélica.

A instituição está com inscrições abertas para os seguintes cursos: curso técnico em enfermagem; especialização em enfermagem do trabalho e especialização em instrumentação cirúrgica.

Os candidatos poderão optar pelo processo seletivo agendado presencial ou o formato online. Para os cursos de especialização em enfermagem do trabalho e instrumentação cirúrgica, o candidato deverá apresentar o certificado de conclusão do curso técnico em enfermagem no momento da matrícula.

Quem escolher o curso técnico de enfermagem deverá ter concluído o ensino médio ou pelo menos estar no segundo semestre do 3º ano para se matricular.

As inscrições para o processo seletivo podem ser feitas exclusivamente pela internet, até o dia 23 de janeiro de 2022. A taxa é de R$ 30,00, que pode ser paga por cartão de crédito ou boleto.

História

A Escola de Enfermagem Florence Nightingale, localizada em Anápolis, Goiás, foi fundada pelo médico e missionário inglês James Fanstone em 1933. Ele também foi o fundador do Hospital Evangélico Goiano e um dos fundadores da Associação Educativa Evangélica.

Quando criou a escola de enfermagem, não imaginava a importância que a instituição teria na formação de enfermeiros e enfermeiras.

Várias enfermeiras e enfermeiros que se formaram naquele local saíram de Anápolis e trabalharam em diferentes cidades, estados e até países. E foi assim que a história da escola se desenvolveu.

O curso técnico da Florence Nightingale já é reconhecido nacionalmente; várias ex-alunas partiram Brasil afora para trabalhar em importantes unidades de saúde.

Outros profissionais fundaram suas próprias escolas no interior brasileiro. Assim como ocorria à época da criação da escola, várias empresas, em todo o país, dão preferência para alunas da instituição na hora de contratar profissionais de Enfermagem. Sendo assim, os cursos oferecidos apresentam alta empregabilidade.