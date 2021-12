Vídeo flagra mais um motorista fugindo após abastecer e não pagar em Anápolis

O alto valor dos combustíveis tem levado os motoristas a apelar para a prática de crimes em Goiás.

Em Anápolis, um condutor fugiu após abastecer e não pagar. O caso ocorreu em um posto localizado no Jardim Suíço.

O motorista teria pedido para o frentista abastecer o carro com R$ 100 de gasolina. Entretanto, no momento em que o funcionário foi buscar a máquina para passar o cartão, o homem fugiu do local.

Agora, as autoridades estão usando as imagens da câmera de segurança para tentar localizar o motorista fujão.

Esta não é a primeira vez que algo deste tipo é registrado no município e no estado. Em outubro um caso semelhante ocorreu em Aparecida de Goiânia.

Caso seja localizado, o condutor pode responder por estelionato. Se condenado, a pena varia entre um a cinco anos de prisão, além de multa.