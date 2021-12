EUA superam média de 300 mil casos diários de Covid pela 1ª vez na pandemia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Os Estados Unidos ultrapassaram pela primeira vez desde o início da pandemia a média de 300 mil casos diários de Covid-19, segundo dados do Our World in Data, site vinculado à Universidade de Oxford, na Inglaterra.

Foram 300.886 casos registrados nesta quarta-feira (29), levando em conta a média móvel, que considera os dados dos sete dias anteriores. Com isso, o número total de infecções pelo coronavírus identificadas no país desde janeiro de 2020 subiu para 53,66 milhões.

O número de mortes diárias, porém, é cerca de metade do registrado no período de pico da pandemia no país: nesta quarta, a média móvel foi de 1.546 mortes, contra mais de 3.000 em janeiro deste ano. Desde o começo da pandemia, o país soma mais de 822 mil óbitos provocados pelo vírus.

Os EUA continuam em primeiro lugar no ranking mundial tanto em número cumulativo de casos quanto de mortes. O Brasil é o segundo em número de mortes e o terceiro em número de casos, atrás da Índia.

O Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) americano anunciou na terça-feira (28) que a variante ômicron já responde por 58,6% dos casos de Covid-19 no país

Com 61,5% da população totalmente vacinada, o país enfrenta muita resistência na adesão à imunização, o que tem dificultado o controle da pandemia.