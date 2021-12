Paulo Sousa rescinde com a Polônia e é o novo técnico do Flamengo

O Flamengo anunciou nesta quarta-feira (29) a contratação do técnico Paulo Sousa. O português, de 51 anos, desligou-se da seleção da Polônia, que dirigia desde janeiro. O contrato tem validade de duas temporadas.

“Esta é uma mensagem à maior torcida do mundo. Será um orgulho e satisfação representar um clube com a grandeza incomparável do Flamengo. É hora de trabalharmos muito para darmos alegrias, títulos e aproximarmos os mais de 40 milhões de torcedores em torno do time. Jogaremos juntos. Saudações rubro-negras”, declarou Sousa, em vídeo divulgado pela equipe carioca.

A confirmação da contratação do treinador pelo Rubro-Negro se deu pouco depois de o presidente da Federação Polonesa de Futebol (PZPN, sigla em polonês), Cezary Kulesza, comunicar, no Twitter, que o vínculo de Sousa foi encerrado por decisão “unânime” do conselho administrativo da entidade. O dirigente também informou que o técnico “pagará à PZPN uma compensação [financeira] de acordo com as expectativas da federação”.

Sousa não era a primeira opção do Flamengo, que planejava repatriar Jorge Jesus. A negociação com o técnico campeão brasileiro e da Libertadores em 2019, porém, não prosseguiu. O discurso do treinador português, pelo menos publicamente, era cumprir o contrato que tinha com o Benfica (Portugal), que se encerraria em maio, ao final da temporada europeia.

O clube português, apesar da pressão da torcida em cima do trabalho de Jesus, que não vinha de bons resultados, adotou postura semelhante, até anunciar a saída do comandante na última terça-feira (28), por “mútuo acordo”. Naquele momento, o Rubro-Negro já havia se acertado com Sousa, embora muitos torcedores, pelas redes sociais, ainda desejassem uma reviravolta e um acerto entre Flamengo e JJ, agora livre no mercado.

Meio-campista de passagens vitoriosas por Juventus (Itália) e Borussia Dortmund (Alemanha), clubes pelos quais venceu a Liga dos Campeões da Europa, Sousa iniciou a carreira como treinador profissional em 2008, no Queens Park Rangers (Inglaterra). Ele dirigiu mais dois times ingleses (Swansea City e Leicester City), antes de assumir o Videoton (Hungria), onde conquistou os primeiros títulos na função.

O ex-jogador também comandou Maccabi Tel-Aviv (Israel), Basel (Suíça), Fiorentina (Itália), Tianjin Tianhai (China) e Bordeaux (França), assumindo a Polônia no início deste ano e dirigindo a seleção na Eurocopa. A campanha foi ruim: um ponto somado em três jogos e o 21º lugar geral (entre 24 times). Apesar disso, os poloneses avançaram à repescagem das eliminatórias da Copa do Mundo, onde enfrentarão a Rússia em março. Caso vençam, encaram Suécia ou República Tcheca por um lugar no Mundial do Catar.

Sousa assume o Flamengo em substituição a Renato Portaluppi, demitido após a derrota por 2 a 1 para o Palmeiras, na final da Libertadores, no Centenário, em Montevidéu (Uruguai). Além da busca pelo tri da América, o português também terá pela frente os campeonatos Carioca e Brasileiro, a Supercopa do Brasil (contra o Atlético-MG) e a Copa do Brasil.